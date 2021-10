Infortunio Messias, gli aggiornamenti sul brasiliano (Di domenica 17 ottobre 2021) Infortunio Messias, serviranno ancora tre settimane per recuperare il fantasista brasiliano: le ultime Junior Messias sta proseguendo il recupero dall’Infortunio patito durante la sosta. Il brasiliano, prelevato dal Milan in prestito dal Crotone nell’ultima sessione di mercato, ha svolto una corsa blanda sul campo esterno, come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport. Secondo la tabella di marcia, Messias dovrebbe rientrare subito dopo la sosta delle nazionali di novembre: il trentenne ha voglia di riscattare un inizio di stagione a dir poco opaco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021), serviranno ancora tre settimane per recuperare il fantasista: le ultime Juniorsta proseguendo il recupero dall’patito durante la sosta. Il, prelevato dal Milan in prestito dal Crotone nell’ultima sessione di mercato, ha svolto una corsa blanda sul campo esterno, come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport. Secondo la tabella di marcia,dovrebbe rientrare subito dopo la sosta delle nazionali di novembre: il trentenne ha voglia di riscattare un inizio di stagione a dir poco opaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

