Infortunio Kingsley, le condizioni dell’attaccante del Bologna (Di domenica 17 ottobre 2021) Infortunio Kingsley, brutto stop per il giovane attaccante del Bologna, sostitutito da Vignato: le sue condizioni Brutte notizie in casa Bologna. Mihajlovic perde infatti il giovane Michael Kingsley per Infortunio. Il nigeriano ha sentito un dolore alla caviglia durante un tentativo di scivolata. Problema che sembra molto grave, visto che la caviglia gli è rimasta dietro. Al suo posto in campo Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021), brutto stop per il giovane attaccante del, sostitutito da Vignato: le sueBrutte notizie in casa. Mihajlovic perde infatti il giovane Michaelper. Il nigeriano ha sentito un dolore alla caviglia durante un tentativo di scivolata. Problema che sembra molto grave, visto che la caviglia gli è rimasta dietro. Al suo posto in campo Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: out #Kingsley a causa di un infortunio - Udinese_1896 : #UdineseBologna 0-1 73' Sostituzione per il Bologna. Esce per infortunio Kingsley, entra Vignato #ForzaUdinese ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Kingsley Infortunio Kingsley, le condizioni dell'attaccante del Bologna Infortunio Kingsley, brutto stop per il giovane attaccante del Bologna, sostitutito da Vignato: le sue condizioni Brutte notizie in casa Bologna. Mihajlovic perde infatti il giovane Michael Kingsley ...

Catania - Bari: cinque ex attuali e tantissimo passato... Per il difensore brasiliano, attualmente ai box per infortunio, 64 presenze e 6 reti nel Bari 2011/... Valanga nel reparto avanzato: Sasà Bruno, Kingsley Boateng, Giovanni Calvani, Edgar Çani, Osarimen ...

Infortunio Kingsley, le condizioni dell'attaccante del Bologna Calcio News 24 Infortunio Kingsley, le condizioni dell’attaccante del Bologna Infortunio Kingsley, brutto stop per il giovane attaccante del Bologna, sostitutito da Vignato: le sue condizioni Brutte notizie in casa Bologna. Mihajlovic perde infatti il giovane Michael Kingsley p ...

Ultime dai campi, le probabili formazioni: dubbio Lautaro, OUT Dybala. Torna Belotti? Tornerà in campo domani la serie A dopo la sosta per le Nazionali. Tanti i dubbi dei fantallenatori con parecchi calciatori che arriveranno nei ritiri a ridosso dei match in programma. Ecco le ultime ...

, brutto stop per il giovane attaccante del Bologna, sostitutito da Vignato: le sue condizioni Brutte notizie in casa Bologna. Mihajlovic perde infatti il giovane Michael...Per il difensore brasiliano, attualmente ai box per, 64 presenze e 6 reti nel Bari 2011/... Valanga nel reparto avanzato: Sasà Bruno,Boateng, Giovanni Calvani, Edgar Çani, Osarimen ...Infortunio Kingsley, brutto stop per il giovane attaccante del Bologna, sostitutito da Vignato: le sue condizioni Brutte notizie in casa Bologna. Mihajlovic perde infatti il giovane Michael Kingsley p ...Tornerà in campo domani la serie A dopo la sosta per le Nazionali. Tanti i dubbi dei fantallenatori con parecchi calciatori che arriveranno nei ritiri a ridosso dei match in programma. Ecco le ultime ...