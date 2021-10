Infortunio Kingsley, il Bologna ha comunicato la frattura del perone. La nota ufficiale del club (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Bologna ha comunicato l’entità dell’Infortunio rimediato da Kingsley durante il match contro l’Udinese. Per il nigeriano si tratta di una frattura del perone. La nota: “Gli accertamenti cui è stato sottoposto Michael Kingsley hanno evidenziato la frattura scomposta del perone sinistro”. FOTO: Sito Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilhal’entità dell’rimediato dadurante il match contro l’Udinese. Per il nigeriano si tratta di unadel. La: “Gli accertamenti cui è stato sottoposto Michaelhanno evidenziato lascomposta delsinistro”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

billi_danilo : RT @Nutizieri: Che sfortuna per Kingsley: rottura del perone - Nutizieri : Che sfortuna per Kingsley: rottura del perone - sportli26181512 : Bologna, UFFICIALE: rottura del perone per Kingsley: Brutto infortunio per Michael Kinglsey nel corso della...… - bologna_sport : Grave infortunio per Kingsley: ecco l'esito degli esami - GoalItalia : La sfortuna si abbatte su Kingsley durante Udinese-Bologna: il centrocampista nigeriano entra al 56' e un infortuni… -