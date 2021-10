Incidente nel deserto, muoiono tre ballerini italiani a Riad (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Tre ballerini italiani sono morti in un Incidente stradale durante un'escursione nel deserto vicino a Riad. I tre sono precipitati con il fuoristrada in una scarpata, insieme a due sauditi che li accompagnavano, durante la giornata di riposo della loro trasferta per l'inaugurazione di un teatro. Le vittime sono il 33enne Antonio Caggianelli di Bisceglie, il 28enne Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino, e il 32enne Giampiero Giarri di Roma. Approfittando del giorno libero, 10 giovani ballerini italiani avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto in cui erano scortati da guide locali. Non sono chiari i motivi dell'Incidente in cui una delle jeep e' finita in una scarpata. I corpi delle vittime sono stati ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Tresono morti in unstradale durante un'escursione nelvicino a. I tre sono precipitati con il fuoristrada in una scarpata, insieme a due sauditi che li accompagnavano, durante la giornata di riposo della loro trasferta per l'inaugurazione di un teatro. Le vittime sono il 33enne Antonio Caggianelli di Bisceglie, il 28enne Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino, e il 32enne Giampiero Giarri di Roma. Approfittando del giorno libero, 10 giovaniavevano deciso di partecipare a una gita nelin cui erano scortati da guide locali. Non sono chiari i motivi dell'in cui una delle jeep e' finita in una scarpata. I corpi delle vittime sono stati ...

