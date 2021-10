Incidente in Arabia Saudita, chi erano i tre ballerini morti: Giampiero, Antonio e Nicolas, stelle della danza (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiamano , e i tre ballerini italiani morti in un Incidente in . Approfittando del giorno libero, i ragazzi - insieme ad altri membri della compagnia - avevano deciso di fare una gita nel deserto ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiamano , e i treitalianiin unin . Approfittando del giorno libero, i ragazzi - insieme ad altri membricompagnia - avevano deciso di fare una gita nel deserto ...

Advertising

Corriere : Incidente in Arabia Saudita: morti 4 ballerini italiani, uno è il 33enne pugliese Antonio Caggianelli - MediasetTgcom24 : Incidente nel deserto: tre italiani muoiono in Arabia Saudita, tra loro il ballerino Antonio Caggianelli… - repubblica : Incidente nel deserto in Arabia Saudita, muoiono tre ballerini italiani - tweetnewsit : ? GRAVE LUTTO PER L'ITALIA, IL DRAMMATICO INCIDENTE POCO FA ???? - Dome689 : RT @Open_gol: I tre ballerini si trovavano a Ryad per esibirsi. Nel loro giorno libero avevano deciso di fare un'escursione. Ma la gita si… -