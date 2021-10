Incidente Arabia Saudita, morto il ballerino romano Giampiero Giarri (Di domenica 17 ottobre 2021) Giampiero Giarri, un ballerino di Tor San Lorenzo, vicino Roma, è morto in un Incidente in Arabia Saudita. A darne notizia il collega Max Judge attraverso i social. Insieme a lui sono decedute altre 4 persone (tre italiani ed una persona del luogo). Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. Giarri era insieme ad tre noti ballerini. Nel giorno libero erano andati a fare una gita sulle montagne nel deserto. Ma le due auto su cui viaggiavano sono finite entrambe in una scarpata. I corpi sono stati recuperati con un elicottero. Erano nel Regno Saudito per uno spettacolo musicale: dovevano inaugurare un nuovo teatro. Leggi anche: Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021), undi Tor San Lorenzo, vicino Roma, èin unin. A darne notizia il collega Max Judge attraverso i social. Insieme a lui sono decedute altre 4 persone (tre italiani ed una persona del luogo). Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, Riyad, capitale dell’era insieme ad tre noti ballerini. Nel giorno libero erano andati a fare una gita sulle montagne nel deserto. Ma le due auto su cui viaggiavano sono finite entrambe in una scarpata. I corpi sono stati recuperati con un elicottero. Erano nel Regno Saudito per uno spettacolo musicale: dovevano inaugurare un nuovo teatro. Leggi anche: Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor: ...

