In Sudan migliaia di persone hanno manifestato per chiedere all’esercito di prendere il potere (Di domenica 17 ottobre 2021) migliaia di persone hanno protestato sabato a Khartoum, la capitale del Sudan, per chiedere l’instaurazione di un regime militare, che secondo i manifestanti dovrebbe porre fine alla gravissima crisi economica e politica in cui il paese si trova da ormai Leggi su ilpost (Di domenica 17 ottobre 2021)diprotestato sabato a Khartoum, la capitale del, perl’instaurazione di un regime militare, che secondo i manifestanti dovrebbe porre fine alla gravissima crisi economica e politica in cui il paese si trova da ormai

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: In Sudan migliaia di persone hanno manifestato per chiedere all’esercito di prendere il potere - ilpost : In Sudan migliaia di persone hanno manifestato per chiedere all’esercito di prendere il potere - zeneb17030034 : RT @TigrayItalia: #20settembre #TigrayGenocide ??6,8 milioni di civili hanno un disperato bisogno di cibo ??70k+ rifugiati in Sudan ??2.2M+ S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudan migliaia Sudan: manifestazione a favore dei militari a Khartoum Sabato 16 ottobre, migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al palazzo presidenziale di Khartoum, in Sudan, per chiedere un maggiore intervento dei militari, in un momento di grave crisi politica per il Paese. ...

Sudan: migliaia di persone manifestano contro il governo davanti al palazzo presidenziale Khartum, 16 ott 15:10 - Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Khartum, capitale del Sudan, davanti al palazzo presidenziale, a sostegno dei militari e contro...

«L'Italia e l'Europa ci aiutino: portateci via dalla Libia» Il Manifesto Sabato 16 ottobre,di manifestanti si sono radunati davanti al palazzo presidenziale di Khartoum, in, per chiedere un maggiore intervento dei militari, in un momento di grave crisi politica per il Paese. ...Khartum, 16 ott 15:10 -di persone hanno manifestato oggi a Khartum, capitale del, davanti al palazzo presidenziale, a sostegno dei militari e contro...