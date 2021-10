In Italia scaricati oltre 100 milioni di Green pass (Di domenica 17 ottobre 2021) In Italia è stata superata la quota di cento milioni di certificazioni verdi scaricate. Per l’esattezza 100.595.790, di cui 773.829 solo sabato. Il picco si è registrato proprio tra il 14 e il 16 ottobre, quando sono stati scaricati oltre 2,5 milioni di Green pass. Il Green pass “deve dimostrarsi utile contro la pandemia”, ma se la campagna vaccinale il Mattino di Sicilia . Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 17 ottobre 2021) Inè stata superata la quota di centodi certificazioni verdi scaricate. Per l’esattezza 100.595.790, di cui 773.829 solo sabato. Il picco si è registrato proprio tra il 14 e il 16 ottobre, quando sono stati2,5di. Il“deve dimostrarsi utile contro la pandemia”, ma se la campagna vaccinale il Mattino di Sicilia .

Advertising

NewSicilia : Oltre 2,5 milioni di certificazioni scaricate in 3 giorni #Newsicilia - ex59754699 : Domanda: quanti siamo in Italia? Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni - Agenzia_Italia : In Italia sono stati scaricati più di 100 milioni di #greenpass - UnioneSarda : I #Greenpass scaricati superano quota 100 milioni: tra giovedì e sabato 2,5 milioni - sulsitodisimone : In Italia sono stati scaricati più di 100 milioni di green pass -