In Francia a rappresentare l'Italia. Il vignettista salentino Paolo Piccione al 40° Salon International di Saint Just

Al Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour di Saint Just le Martel nella regione francese della Nuova Aquitania, anche quest'anno in occasione del 40° anniversario della kermesse nota in tutto il mondo, il vignettista salentino Paolo Piccione ha dato prova del suo talento. L'evento che chiama a raccolta vignettisti da ogni parte del globo, è durato 10 giorni e ha visto l'esposizione di diverse opere satiriche internazionali, tra queste appunto quelle del manduriano Paolo Piccione che ha dato prova del suo talento, anche in termini di velocità di esecuzione, caricaturando in estemporanea moltissimi ospiti così come hanno fatto molti dei suoi colleghi disegnatori.

