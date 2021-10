In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre: I deluchiani cadono come birilli: Savastano arrestato, Coscioni e Mastursi condannati, Marotta, Bonavitacola e il sindaco Napoli indagati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Appalti & voti Dopo 28 anni di regno, traballa il “sistema Salerno” di De Luca “Piaccia o meno, Salerno sono io”. Ancora echeggiano le parole del governatore del Partito democratico della Campania Vincenzo De Luca a chiusura della campagna del fido Vincenzo Napoli, poi riconfermato sindaco. E gli si ritorcono contro, a leggere l’ordinanza che ha coinvolto ventinove indagati, scoperchiando venti anni di clientele elettorali e finanziarie intorno alle coop di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Preliminari. “L’abbraccio tra Landini e Draghi è una svolta?”. (Claudia Fusani, Riformista, 12.10). Per ora siamo al petting, poi da cosa nasce cosa. La lingua del Merlo. “Che cos’è l’effetto Draghi? È l’imitazione che, si sa, celebra l’originale, ma mai lo riproduce in copia. Così in musica, in pedagogia, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Appalti & voti Dopo 28 anni di regno, traballa il “sistema Salerno” di De Luca “Piaccia o meno, Salerno sono io”. Ancora echeggiano le parole del governatore del Partito democratico della Campania Vincenzo De Luca a chiusura della campagna del fido Vincenzo, poi riconfermato. E gli si ritorcono contro, a leggere l’ordinanza che ha coinvolto ventinove, scoperchiando venti anni di clientele elettorali e finanziarie intorno alle coop di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Preliminari. “L’abbraccio tra Landini e Draghi è una svolta?”. (Claudia Fusani, Riformista, 12.10). Per ora siamo al petting, poi da cosa nasce cosa. La lingua del Merlo. “Che cos’è l’effetto Draghi? È l’imitazione che, si sa, celebra l’originale, ma mai lo riproduce in copia. Così in musica, in pedagogia, in ...

Advertising

fattoquotidiano : Da così a così in meno di otto ore: tanto è durata, ieri, l’alta intensità dello scontro del leader della Lega, Mat… - fattoquotidiano : Non si ferma la strage delle morti sul lavoro - fattoquotidiano : Si registra un principio di cono d’ombra per il trio lucano [di Antonello Caporale] - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre: I deluchiani cadono come birilli: Savastano arrestato, Coscioni e M… - IPuji_Gurnani : RT @YamanFanPageIta: Intervista e foto esclusive di #CanYaman e #FrancescaChillemi direttamente dal set di #ViolaComeIlMare, sul nuovo nume… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Cade e viene investito in pista a Rezzato, grave un 18enne Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale di Rezzato, che si è occupata di vagliare la dinamica dell'incidente. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del ...

Caos trasporti, l'elenco delle corse tagliate nelle prossime ore Le ripercussioni più pesanti dell'obbligo di Green pass sul posto di lavoro sono state quindi in ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Ottobre: Da domani solo in Triveneto salta il 15-20% di forza lavoro… Il Fatto Quotidiano Vince la Roma sul campo della Reggina, la Lazio stende il Frosinone Entrambe le romane gioiscono al termine della terza giornata di campionato, la Lazio grazie a Sessa e Gelli porta via tre punti da Frosinone, mentre la Roma ne fa quattro in casa della Reggina apre le ...

Pari tra Napoli e Roma nel big match, gioisce la Lazio a Perugia Le romane vanno in trasferta, ma solo una torna con il bottino pieno, la Lazio infatti riesce a strappare il 2-0 sul campo del Perugia grazie a Di Rienzo e Brasili, mentre la sfida di copertina della ...

posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale di Rezzato, che si è occupata di vagliare la dinamica dell'incidente. Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del ...Le ripercussioni più pesanti dell'obbligo di Green passposto di lavoro sono state quindi in ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...Entrambe le romane gioiscono al termine della terza giornata di campionato, la Lazio grazie a Sessa e Gelli porta via tre punti da Frosinone, mentre la Roma ne fa quattro in casa della Reggina apre le ...Le romane vanno in trasferta, ma solo una torna con il bottino pieno, la Lazio infatti riesce a strappare il 2-0 sul campo del Perugia grazie a Di Rienzo e Brasili, mentre la sfida di copertina della ...