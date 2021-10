In Argentina ne sono certi: è lei la nuova fiamma di Icardi (FOTO) (Di domenica 17 ottobre 2021) La storia IG di ieri postata da Wanda Nara aveva fatto pensare subito ad una rottura con Mauro Icardi. “Hai rovinato un’altra famiglia per una t…“, erano state queste le parole usate dalla sua agente nella serata di ieri. Secondo quanto riportano i media argentini, infatti, sarebbe certa la rottura: il motivo sarebbe un tradimento da parte di Icardi. Icardi Flirt WandaTradimento che sarebbe avvenuto con l’attrice Eugenia Suarez, classe 1992. La modella Argentina ha già tre figli, ma in patria sono sicuri che ci sia lei dietro la rottura tra l’attaccante del PSG e Wanda. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) La storia IG di ieri postata da Wanda Nara aveva fatto pensare subito ad una rottura con Mauro. “Hai rovinato un’altra famiglia per una t…“, erano state queste le parole usate dalla sua agente nella serata di ieri. Secondo quanto riportano i media argentini, infatti, sarebbe certa la rottura: il motivo sarebbe un tradimento da parte diFlirt WandaTradimento che sarebbe avvenuto con l’attrice Eugenia Suarez, classe 1992. La modellaha già tre figli, ma in patriasicuri che ci sia lei dietro la rottura tra l’attaccante del PSG e Wanda. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

