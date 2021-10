“Il vantaggio non si dà mai lì”: svelato il surreale colloquio tra Orsato e Cristante (Di domenica 17 ottobre 2021) Orsato, prima della ripresa di Juve-Roma, parla con Cristante e gli spiega la decisione presa in occasione del rigore. Daniele Orsato, nel tunnel a pochi minuti dalla ripresa del match di Juventus-Roma, parla con Cristante. Dalle immagini riprese dalle telecamere di ‘Dazn’, infatti, si è assistito al dialogo tra l’arbitro e il giocatore in cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021), prima della ripresa di Juve-Roma, parla cone gli spiega la decisione presa in occasione del rigore. Daniele, nel tunnel a pochi minuti dalla ripresa del match di Juventus-Roma, parla con. Dalle immagini riprese dalle telecamere di ‘Dazn’, infatti, si è assistito al dialogo tra l’arbitro e il giocatore in cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : “Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?” L’ha detto… - AleAntinelli : Sentiti non uno ma tre arbitri per cercare di capire perché Orsato non abbia dato vantaggio. Risposta di tutti e tr… - capuanogio : Regola 12, pagina 93: il vantaggio 'non deve essere applicato... a meno che non ci sia una chiara opportunità di se… - La_Bianconera : @AleAntinelli @SalvoJ88 @forumJuventus @DAZN_IT @SkySport Il vantaggio non sana il fallo di mano. Se dai un vantagg… - 1926_cri : RT @AleAntinelli: Sentiti non uno ma tre arbitri per cercare di capire perché Orsato non abbia dato vantaggio. Risposta di tutti e tre: Inc… -