Il trailer di The Batman mostra un film dark, “cattivo”, ma anche bello come una graphic novel (Di domenica 17 ottobre 2021) Il primo vero trailer esteso di The Batman, secondo nel tempo, ma fondante nella quantità di informazioni che rilascia, mostra tutti: c'è lui, il cavaliere mascherato, interpretato da Robert Pattinson, in mantello o in smoking e affiancato da suo Alfredo (qui Andy Serkis ), c'è parecchia Zoe Kravitz nei panni vinilici di Catwoman, c'è Paul Dano (ancora non a figura intera), pericolosissimo Enigmista, colui che qui guida i giochi, e c'è un irriconoscibile Colin Farrell - Pinguino che non se la passa proprio bene. E c'è Gotham City, una Gotham City violenta quasi dannata. Sarà che lo aspettavamo da tanto, sarà che le primissime immagini, quelle di apertura, ci scaraventano in una pioggia metropolitana da Ridley Scott in Blade Runner, ormai per chiunque anticipo di fantascienza, thriller, mood pulp (se non nelle immagini, nel registro ... Leggi su gqitalia (Di domenica 17 ottobre 2021) Il primo veroesteso di The, secondo nel tempo, ma fondante nella quantità di informazioni che rilascia,tutti: c'è lui, il cavaliere mascherato, interpretato da Robert Pattinson, in mantello o in smoking e affiancato da suo Alfredo (qui Andy Serkis ), c'è parecchia Zoe Kravitz nei panni vinilici di Catwoman, c'è Paul Dano (ancora non a figura intera), pericolosissimo Enigmista, colui che qui guida i giochi, e c'è un irriconoscibile Colin Farrell - Pinguino che non se la passa proprio bene. E c'è Gotham City, una Gotham City violenta quasi dannata. Sarà che lo aspettavamo da tanto, sarà che le primissime immagini, quelle di apertura, ci scaraventano in una pioggia metropolitana da Ridley Scott in Blade Runner, ormai per chiunque anticipo di fantascienza, thriller, mood pulp (se non nelle immagini, nel registro ...

