Il sinistro di Awoniyi | poi Becker | l' Union Berlino batte così il Wolfsburg

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nel match della ottava giornata della Bundesliga l'si è imposto per 2 - 0 sul: decidono le reti di. Guarda gli highlights

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sinistro Awoniyi

Tuttosport

Nel match della ottava giornata della Bundesliga l'Union Berlino si è imposto per 2 - 0 sul Wolfsburg: decidono le reti die Becker. Guarda gli highlights... si fa raggiungere da Zeqiri e poi vince grazie al gol didi Brandt. Il Dortmund privo di ...della capitale tedesca alla Mewa Arena rimonta il gol di Ingvartsen con la doppietta di, ...La settima giornata di Bundesliga ha fatto segnare la prima sconfitta stagionale per la squadra di Nagelsmann che all'Allianz Arena domina per gran parte della partita l'Eintracht. Gli ospiti resiston ...