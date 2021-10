Il poliziotto guarito dopo l’incidente | “Una carrozzina per dire grazie ai miei Angeli”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Bergamo. “Ed è anche così che i poliziotti di Bergamo e i loro amici sono insieme tra la gente e per la gente”. Questa frase è incisa su una placchetta dorata posizionata su unamotorizzata della Casa deglidi Mozzo, il reparto distaccato di Riabilitazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Perché qui Omar Turani, 47 anni, ispettore di Polizia della questura di Bergamo, ha trascorso più di un mese in seguito ad un grave incidente stradale. Un soggiorno forzato che lo ha profondamente toccato, tanto che ha voluto dimostrare, attraverso una donazione, la sua gratitudine per le cure ricevute e la solidarietà a coloro che si ritrovano ad affrontare un percorso di guarigione simile al suo. “Il 25 settembre 2018 stavo andando al lavoro in sella alla mia bici da corsa – racconta -. Erano le 6.15 del mattino e a Trescore sono stato investito ...

