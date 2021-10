Il Napoli ha già deciso la prima mossa del calciomercato estivo

Leggi su serieanews

(Di domenica 17 ottobre 2021) Una delle più belle note liete in casaè senza dubbio il centrocampista Anguissa. La società azzurra è al lavoro per riscattarlo. Uno dei principali giocatori protagonisti del grande inizio di stagione in casaè il centrocampista guineano Franck Zambo Anguissa. Il giocatore ha pian piano scalzato Demme e Lobotka ed ora è Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.