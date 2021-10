Il mistero dei 33 trentini

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 ottobre 2021) – Chi erano? Perché entravano a Trento trotterellando, o trottando? – La vicenda la conoscete tutti, ma rimane inspiegabilmente misteriosa. Perché trentatréentrarono in Trento tutti e trentatré trotterellando? Un’altra versione parla diche non trotterellavano, ma trottavano. Evidentemente i primi trentatré eranobambini, gli adulti non trotterellano. I secondi, al contrario, erano adulti, o almeno ragazzi cresciuti, cresciuti quel tanto che basta per saper cavalcare un cavallo, o un pony, o un somaro. Insomma, adulti o bambini, questi benedettientrarono in Trento. Ma non è chiaro se vi entravano per la prima volta, magari perché provenivano dalla provincia e volevano conoscere le bellezze del capoluogo; oppure se erano cittadini di Trento che rientravano nelle loro residenze dopo ...