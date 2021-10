Il missile ipersonico cinese coglie di sorpresa l'America (Di domenica 17 ottobre 2021) Un missile ipersonico balistico a lungo raggio, in grado di circumnavigare il globo, portando armamenti convenzionali o atomici. Le ultime rivelazione dell’autorevole Financial Times parlano di una vera e propria “arma letale” alla quale la Cina starebbe lavorando da tempo. E lo sviluppo e i test di questa nuova arma sarebbero totalmente sconosciuti all’intelligence Usa, colta totalmente di sorpresa dalla notizia. Uno scenario non certo tranquillizzante, e non solo per gli Stati Uniti, ma potenzialmente per il mondo intero, che vedrebbe un aumento esponenziale del potenziale deterrente – e di quello aggressivo – di Pechino. Il rapporto di FT, che si basa su diverse fonti che hanno familiarità con il test, afferma che Pechino ad agosto ha lanciato un missile nucleare che ha orbitato intorno alla Terra in orbita bassa ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Unbalistico a lungo raggio, in grado di circumnavigare il globo, portando armamenti convenzionali o atomici. Le ultime rivelazione dell’autorevole Financial Times parlano di una vera e propria “arma letale” alla quale la Cina starebbe lavorando da tempo. E lo sviluppo e i test di questa nuova arma sarebbero totalmente sconosciuti all’intelligence Usa, colta totalmente didalla notizia. Uno scenario non certo tranquillizzante, e non solo per gli Stati Uniti, ma potenzialmente per il mondo intero, che vedrebbe un aumento esponenziale del potenziale deterrente – e di quello aggressivo – di Pechino. Il rapporto di FT, che si basa su diverse fonti che hanno familiarità con il test, afferma che Pechino ad agosto ha lanciato unnucleare che ha orbitato intorno alla Terra in orbita bassa ...

RaiNews : Pechino ad agosto ha lanciato un missile con capacità nucleare che ha girato intorno alla Terra in orbita bassa pri… - repubblica : 'Pechino ha testato un missile ipersonico' - HuffPostItalia : Il missile ipersonico cinese coglie di sorpresa l'America - P3PP3XDLR8OP7 : RT @Corriere: Cina, un nuovo missile ipersonico sorprende gli Usa: «Non abbiamo idea di come ci siano... - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Pechino ha testato un missile ipersonico, allarme degli #Usa. Il Financial Times: il razzo è in grado di trasportare u… -