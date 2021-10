Il discorso di Puzzer al porto di Trieste dopo le dimissioni: «Finché c’è il Green pass non lavoro, consegnerò pizze» – Il video (Di domenica 17 ottobre 2021) Prova a fare mea culpa Stefano Puzzer, ma non demorde nella sua battaglia sempre più solitaria al porto di Trieste contro il Green pass. Subito dopo aver annunciato le sue dimissioni dal Clpt, il sindacato dei portuali triestini, Puzzer ha fatto un discorso al presidio al varco 4 dello scalo giuliano in cui ha ribadito di non aver nessuna intenzione di fermarsi. Puzzer ha spiegato di essersi dimesso sia dal ruolo di vicepresidente che dallo stesso sindacato: «in seguito al caos generato dal comunicato di ieri sera, perché sono errori che ho commesso io. Non voglio che la responsabilità cada su di loro». Il suo sciopero andrà avanti fino al 20 ottobre, ma non ha nessuna intenzione di tornare a lavorare. Almeno ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Prova a fare mea culpa Stefano, ma non demorde nella sua battaglia sempre più solitaria aldicontro il. Subitoaver annunciato le suedal Clpt, il sindacato dei portuali triestini,ha fatto unal presidio al varco 4 dello scalo giuliano in cui ha ribadito di non aver nessuna intenzione di fermarsi.ha spiegato di essersi dimesso sia dal ruolo di vicepresidente che dallo stesso sindacato: «in seguito al caos generato dal comunicato di ieri sera, perché sono errori che ho commesso io. Non voglio che la responsabilità cada su di loro». Il suo sciopero andrà avanti fino al 20 ottobre, ma non ha nessuna intenzione di tornare a lavorare. Almeno ...

