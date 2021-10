Il disastro Hysaj sui giornali | brutto anatroccolo | mina vagante per la Lazio

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il. Maurizio Sarri ha impiegato 66 minuti a capire che lastava giocando in dieci uomini, anzi in nove visto cheal tempo stesso sottraeva un uomo allae ne regalava uno all’Inter. Lo ha finalmente sostituito con Lazzarri e i biancocelesti hanno vinto. I quotidiani oggi sono impietosi con l’albanese che gli ultrà laziali – notoriamente di estrema destra –cciarono per aver cantato “Bella ciao”. Non avevano ancora visto niente. Il Messaggero, 5: È ancora ildella compagnia, anche se dovrebbe essere il più scafato e sarriano. Inizia con la dabbenaggine del fallo da rigore, poi rimane nella terra di nessuno, né carne né pesce, più timido che propulsivo. Esce e inizia la festa. Il Giornale, con Tony ...

Corriere dello Sport

Completa con una papera su Hickey il. Horror. MARUSIC 5,5 All'inizio attento in ...4,5 Decisivo ad anticipare De Silvestri a centro area, rimane imbambolato sul palo sul raddoppio di ...(13' st Lazzari 5: in difesa è un). Luiz Felipe 5 Lascia troppo spazio a Barrow sulla rete ...4,5 Prestazione da dimenticare: il Bologna dalla sua parte passeggia e sul raddoppio di ...Una vittoria fondamentale ma molto poco sarriana: più cuore e cattiveria che qualità; Inzaghi crea cambi di gioco continui per squassare i suoi ex: funziona solo fino al pari ...FORMELLO - Ha saltato una partita, è sembrata un’eternità. Riecco The King Ciro, si riprende la maglia in attacco e la veste da guida spirituale della Lazio. Immobile ha ...