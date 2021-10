Il commercio riparte: entro novembre sono previste 31 mila assunzioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Bergamo, i dati Excelsior: per i mesi da settembre a novembre previsioni di assunzioni in provincia oltre quota 31mila. Sugli scudi le chiamate per il turismo e la ristorazione. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 ottobre 2021) Bergamo, i dati Excelsior: per i mesi da settembre aprevisioni diin provincia oltre quota 31. Sugli scudi le chiamate per il turismo e la ristorazione.

