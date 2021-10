Il calcestruzzo è disastroso per il clima ed è ora di correre ai ripari (Di domenica 17 ottobre 2021) Photo by Max Andrey on UnsplashPer realizzare ponti che sembrano galleggiare nell’aria, grattacieli svettanti e persino il vialetto che gira intorno ai giardini sotto casa, i costruttori amano ricorrere al calcestruzzo, il materiale più utilizzato al mondo nel campo dell’edilizia. Tuttavia, la produzione del cemento utilizzato per gran parte del calcestruzzo, è responsabile dell’8 per cento delle emissioni globali di gas serra. L’industria delle costruzioni è alla ricerca disperata di una soluzione più pulita; startup e colossi della manifattura sono tutti impegnati verso la riduzione delle emissioni, ma la natura del materiale e il modo in cui esso viene realizzato rendono a oggi il calcestruzzo a impatto zero un’opzione non praticabile. Il calcestruzzo è composto da materiali come sabbia, ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021) Photo by Max Andrey on UnsplashPer realizzare ponti che sembrano galleggiare nell’aria, grattacieli svettanti e persino il vialetto che gira intorno ai giardini sotto casa, i costruttori amano rial, il materiale più utilizzato al mondo nel campo dell’edilizia. Tuttavia, la produzione del cemento utilizzato per gran parte del, è responsabile dell’8 per cento delle emissioni globali di gas serra. L’industria delle costruzioni è alla ricerca disperata di una soluzione più pulita; startup e colossi della manifattura sono tutti impegnati verso la riduzione delle emissioni, ma la natura del materiale e il modo in cui esso viene realizzato rendono a oggi ila impatto zero un’opzione non praticabile. Ilè composto da materiali come sabbia, ...

