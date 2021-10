Il Benevento manca l’aggancio alla Cremonese: Fagioli frena Caserta (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCremona – Non c’è due senza tre. Dopo Como e Perugia, il Benevento pareggia anche contro la Cremonese, fallendo l’aggancio in classifica ai grigiorossi di Pecchia. Un pari sostanzialmente giusto per quanto visto sul rettangolo dello “Zini”, dove l’undici di Caserta non è riuscito a sfruttare l’iniziale vantaggio di Tello, facendosi raggiungere 22 secondo dopo il ritorno in campo. Adesso la Strega è attesa da una full immersion, quattro partite in quindici giorni, cominciando dalla sfida col Cosenza al “Vigorito”. La partita – Pecchia lascia fuori l’ex Buonaiuto, in avanti c’è Vido nella batteria di trequartisti alle spalle di Di Carmine. Assenze e squalifiche obbligano Caserta a cambiare il Benevento: 4-4-2 con Tello e Brignola esterni e Sau ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCremona – Non c’è due senza tre. Dopo Como e Perugia, ilpareggia anche contro la, fallendoin classifica ai grigiorossi di Pecchia. Un pari sostanzialmente giusto per quanto visto sul rettangolo dello “Zini”, dove l’undici dinon è riuscito a sfruttare l’iniziale vantaggio di Tello, facendosi raggiungere 22 secondo dopo il ritorno in campo. Adesso la Strega è attesa da una full immersion, quattro partite in quindici giorni, cominciando dsfida col Cosenza al “Vigorito”. La partita – Pecchia lascia fuori l’ex Buonaiuto, in avanti c’è Vido nella batteria di trequartisti alle spalle di Di Carmine. Assenze e squalifiche obbliganoa cambiare il: 4-4-2 con Tello e Brignola esterni e Sau ...

Advertising

anteprima24 : ** Il ##Benevento manca l'aggancio alla #Cremonese: Fagioli frena Caserta ** - citynowit : Ormai manca sempre meno alla partenza della nuova stagione per la Volley Reghion - FrisbeeGoat : @tatanka_h Manca il 'Facile, no?' come lo scorso anno. Dopo quell'articolo persero subito dopo in casa col Benevento - anteprima24 : ** San Nicola, #Capobianco: 'Manca l'#Esecutivo, aspettiamo che #Vernillo concluda le passerelle' **… - lnzpcr : @cienzofanclub Manca Benevento, rivedere le date. -