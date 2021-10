Il Bayern Monaco torna in vetta: travolto il Leverkusen 5-1 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Bayern Monaco si riconquista la vetta della Bundesliga dopo aver travolto con cinque gol il Bayer Leverkusen. Per i bavaresi doppiette di Lewandowski e Gnabry e la rete di Muller. La squadra di Nagelsmann torna al primo posto con 19 punti scavalcando il Borussia Daortmund fermo a 18. FOTO: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilsi riconquista ladella Bundesliga dopo avercon cinque gol il Bayer. Per i bavaresi doppiette di Lewandowski e Gnabry e la rete di Muller. La squadra di Nagelsmannal primo posto con 19 punti scavalcando il Borussia Daortmund fermo a 18. FOTO: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

