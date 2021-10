Icardi Wanda Nara, torna già il sereno? L’indizio social dell’attaccante – FOTO (Di domenica 17 ottobre 2021) torna già il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Gli indizi social postati dall’argentino sembrano non lasciare spazio a dubbi Sembra essere già tornato il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo che l’ex showgirl argentina aveva fatto capire sui social di essersi separata dall’attaccante del PSG. L’ex Inter ora ha postato su Instagram una storia con sua moglie e alcune FOTO dove le fa gli auguri per la festa della mamma. Ad ora i due non si seguono ancora nei rispettivi profili social e Wanda ha oscurato tutte le FOTO che la ritraevano con Maurito sul suo profilo. View this post on ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021)già iltra Mauro? Gli indizipostati dall’argentino sembrano non lasciare spazio a dubbi Sembra essere giàto iltra Mauro, dopo che l’ex showgirl argentina aveva fatto capire suidi essersi separata dall’attaccante del PSG. L’ex Inter ora ha postato su Instagram una storia con sua moglie e alcunedove le fa gli auguri per la festa della mamma. Ad ora i due non si seguono ancora nei rispettivi profiliha oscurato tutte leche la ritraevano con Maurito sul suo profilo. View this post on ...

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Chi è Eugenia Suarez: l’attrice (mamma di tre bambini) per cui Icardi avrebbe perso la ... - AntonioIanna85 : Per me la separazione Wanda #Nara-Mauro #Icardi è opera di Mino #Raiola che vuole diventare agente dell'ennesimo calciatore. - alicepvrpose_ : ma icardi e wanda nara non sono normali -