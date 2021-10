“Icardi non c’è”: l’annuncio del PSG infittisce il caso Wanda Nara (Di domenica 17 ottobre 2021) Mauro Icardi ha saltato l’allenamento col PSG dopo la separazione dalla moglie Wanda Nara, che nel frattempo ha lasciato Parigi insieme ai figli. Quello che sembrava essere un rumor e un gossip sta prendendo forma come una solida e delicata realtà personale. Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter oggi al PSG, si sta separando dalla moglie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Mauroha saltato l’allenamento col PSG dopo la separazione dalla moglie, che nel frattempo ha lasciato Parigi insieme ai figli. Quello che sembrava essere un rumor e un gossip sta prendendo forma come una solida e delicata realtà personale. Mauro, ex attaccante dell’Inter oggi al PSG, si sta separando dalla moglie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

