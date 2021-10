Icardi e Wanda Nara, nuovo capitolo della crisi: la foto ha sorpreso tutti (Di domenica 17 ottobre 2021) La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta facendo impazzire i social: spuntano le foto di coppia sul profilo del giocatore. La ‘bomba’ lanciata da Wanda Nara nella giornata di ieri tramite il proprio profilo ‘Instagram’ ha fatto decisamente impazzire i social. Il presunto tradimento di Mauro Icardi nei suoi confronti, infatti, ha fatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Latrae Maurosta facendo impazzire i social: spuntano ledi coppia sul profilo del giocatore. La ‘bomba’ lanciata danella giornata di ieri tramite il proprio profilo ‘Instagram’ ha fatto decisamente impazzire i social. Il presunto tradimento di Mauronei suoi confronti, infatti, ha fatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - Corriere : Icardi con Wanda Nara a Milano: pace fatta? Abbracci e cuori tra i due - infoitsalute : Calciomercato: Icardi e Wanda di nuovo insieme in Italia, ecco dove giocherà -