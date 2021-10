Icardi e la sua nuova fiamma: in Argentina ne sono certi (Di domenica 17 ottobre 2021) La storia IG di ieri postata da Wanda Nara aveva fatto pensare subito ad una rottura con Mauro Icardi. “Hai rovinato un’altra famiglia per una t…“, erano state queste le parole usate dalla sua agente nella serata di ieri. Secondo quanto riportano i media argentini, infatti, sarebbe certa la rottura: il motivo sarebbe un tradimento da parte di Icardi. Icardi Flirt WandaTradimento che sarebbe avvenuto con l’attrice Eugenia Suarez, classe 1992. La modella Argentina ha già tre figli, ma in patria sono sicuri che ci sia lei dietro la rottura tra l’attaccante del PSG e Wanda. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) La storia IG di ieri postata da Wanda Nara aveva fatto pensare subito ad una rottura con Mauro. “Hai rovinato un’altra famiglia per una t…“, erano state queste le parole usate dalla sua agente nella serata di ieri. Secondo quanto riportano i media argentini, infatti, sarebbe certa la rottura: il motivo sarebbe un tradimento da parte diFlirt WandaTradimento che sarebbe avvenuto con l’attrice Eugenia Suarez, classe 1992. La modellaha già tre figli, ma in patriasicuri che ci sia lei dietro la rottura tra l’attaccante del PSG e Wanda. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

MainiPiero : @barrymansixty1 ma è vero che si è separata da Icardi? rimane sua procuratrice? - Federico_1927 : @CampiMinati Icardi ha già trovato chi sarà la sua prossima donna ecco la distruggi matrimoni China Suarez Cit Wand… - gizzo97 : RT @GiusvaPulejo: C’è chi gioisce: è l’attrice China Suarez, l’amante di Mauro #Icardi, nonostante #WandaNara l’abbia insultata. In realtà,… - stampswine : Ma non era stata lei a rovinare la sua famiglia, quando da sposata con Lopez, andava a ......fare l'amore con Mauro… - Kidsplace_it : @Valerio000j A me risulta che Wanda Nara fosse stata cornificata da Maxi Lopez quando lo ha lasciato e si è messa c… -