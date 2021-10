I legali di Ambra Angiolini annunciano azioni contro Striscia | «Spettacolarizzazione di una vicenda privata»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Non si limita al livello della critica mass-mediologica ladella consegna del Tapiro d’Oro dila Notizia ad, in seguito alla fine della relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Potrebbe esserci anche un risvolto a livello legale, dal momento che gli avvocati di– Valeria De Vellis e Daniela Missaglia – hanno comunicato attraverso una nota l’intenzione di valutare eventualia tutela della propria assistita. LEGGI ANCHE > Dopo la questione Tapiro ad, Vanessa Incontrada ha bloccato i commenti sui social, possibile azione legale Nella nota ...

Tuttavia, lediAngiolini, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia , dichiarano una versione differente dei fatti e diramano una nota, pubblicata da il Messaggero. Ecco il testo della ...Dunque, la vicenda si è arricchita di numerosi capitoli: Striscia che afferma come fosse tutto concordato,Angiolini che tramite ismentisce e, anzi, rilancia dicendo di essere pronta ad ...Arriva la versione di Ambra Angiolini, che ha smentito in modo secco quanto riportato da Striscia La Notizia sulla consegna del tapiro ...I legali dell'attrice diramano una nota per comunicare l'eventuale iniziativa contro il telegiornale satirico.