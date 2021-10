I grillini non osano criticare Mario Draghi? Il terrore per la poltrona: una imbarazzante verità (Di domenica 17 ottobre 2021) C'è una differenza tra il modo della Lega di stare al governo e quello in cui ci stanno il Pd e i 5Stelle. La Lega ci sta, abbastanza di malavoglia, per spuntare qualcosa. Gli altri ci stanno, abbastanza volentieri, perché quello, prima che un governo di coalizione, prima che un governo guidato da Mario Draghi, prima che un governo della ripresa e della resilienza, è un governo punto e basta. Gli rode parecchio che a tirare i fili ci sia il banchiere europeista, piazzato di traverso sulla strada dell'affascinante avventura Vaffanculo/Bella Ciao: ma dopotutto è un governo, cioè la cosa che allontana il rendiconto della decozione grillina e perpetua la ragion d'essere del Pd, che non è cercare consenso per prendere il potere ma prendere il potere per costruire consenso. La richiesta di "pieni poteri" in epopea Papeete, assediata dai trasalimenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) C'è una differenza tra il modo della Lega di stare al governo e quello in cui ci stanno il Pd e i 5Stelle. La Lega ci sta, abbastanza di malavoglia, per spuntare qualcosa. Gli altri ci stanno, abbastanza volentieri, perché quello, prima che un governo di coalizione, prima che un governo guidato da, prima che un governo della ripresa e della resilienza, è un governo punto e basta. Gli rode parecchio che a tirare i fili ci sia il banchiere europeista, piazzato di traverso sulla strada dell'affascinante avventura Vaffanculo/Bella Ciao: ma dopotutto è un governo, cioè la cosa che allontana il rendiconto della decozione grillina e perpetua la ragion d'essere del Pd, che non è cercare consenso per prendere il potere ma prendere il potere per costruire consenso. La richiesta di "pieni poteri" in epopea Papeete, assediata dai trasalimenti ...

