I Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Con l'accelerazione degli ultimi giorni, i Green pass scaricati in Italia hanno superato quota 100 milioni: sono infatti 100.595.790. Il dato è aggiornato sul sito del governo. Lo 'sprint' si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 ottobre 2021) Con l'accelerazione degli ultimi giorni, iin Italia100: sono infatti 100.595.790. Il dato è aggiornato sul sito del governo. Lo 'sprint' si è ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - FarnedaRui : RT @laGigogin: Peccato, veramente un peccato che tutto questo bloccare porti e città non si sia visto quando fu approvato il jobsact. Quell… - MacoursD : Napoli, no vax tornano in piazza contro il green pass -