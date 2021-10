I green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - Stampregimental : RT @parcesepulto: 'Il green pass limita la mia libertà' e ogni mattina alle 5 portano il cane a cagare in pigiama. - OlandeseVolan : RT @Davide: Che dire di questo striscione dei No Green Pass apparso alla manifestazione di Milano? -

Speranza "Obbligo vaccinale? Possibile"/ "Dipende da come va cona lavoro" Altri ospiti si succederanno ancora. In seconda serata a "Che tempo che fa" sarà la volta di Silvio Orlando e di ...La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria e, come da decreto, c'è l'obbligo dia partire dai 12 anni. Per info e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È ...Momenti di caos al porto di Trieste, dove alcuni manifestanti hanno insultati dei giornalisti presenti sul posto per documentare le proteste ...“Quella che inizia domani è la prima settimana in cui si tornerà al lavoro con l’obbligo di green pass, entrato in vigore venerdì scorso e auspico che in ogni settore si possa riprendere l’attività in ...