I ghiacciai erano simbolo di eternità, oggi annunciano la fine del mondo (di V. Magrelli) (Di domenica 17 ottobre 2021) La vita di uno scrittore non dovrebbe contare molto rispetto alla sua opera, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma quella di Adalbert Stifter, autore boemo di lingua tedesca (1805-1868), ha dell'incredibile. La sua prima parte fu mesta, opaca, convenzionale, segnata dal fatto che, sebbene di umili origini, divenne precettore dei figli di Metternich, il regista del Congresso di Vienna, ossia colui che restaurò il potere di trono e altare dopo l'epopea napoleonica. Ma in seguito, malgrado vari riconoscimenti, il narratore cadde nella depressione, finché, sfinito da una grave malattia al fegato, si squarciò la gola a colpi di rasoio, morendo due giorni dopo. Ebbene, nella sua atrocità, una vicenda del genere rende bene la qualità di uno stile amato da Nietzsche e diviso tra un registro descrittivo, tradizionale, e un'inquietudine sotterranea che serpeggia costantemente dietro ogni sua ... Leggi su tpi

