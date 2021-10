I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni 18 ottobre | un nuovo caso per Lojacono

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ritorna in prima serata su Rai1 la serie basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, ovvero Idi. Lo show, che vede nel cast Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, è arrivato alla quinta puntata, intitolata Sangue per idi. Prevista in onda sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:20, la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.