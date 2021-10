I 22 convocati di Spalletti per la gara di stasera contro il Torino (Di domenica 17 ottobre 2021) Diramata la lista dei convocati di Luciano Spalletti, a poche ore dalla sfida col Torino in programma alle ore 18 per l'ottava giornata di Serie A. Il Napoli ritrova Stanislav Lobotka: il cui rientro era previsto proprio per la gara odierna, ha confermato il suo recupero ed è stato convocato. Pochi mancano all'appello: agli infortunati Kevin Malcuit e Adam Ounas, sulla via del recupero, sia aggiunge Kostas Manolas per via di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra subito in allenamento. Per il resto, sono tutti a disposizione dell'allenatore toscano. Di seguito, il tweet con la lista dei calciatori completa. ? I convocati di #NapoliTorino ?? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/SNAfgg2AQ6— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 17, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Diramata la lista deidi Luciano, a poche ore dalla sfida colin programma alle ore 18 per l'ottava giornata di Serie A. Il Napoli ritrova Stanislav Lobotka: il cui rientro era previsto proprio per laodierna, ha confermato il suo recupero ed è stato convocato. Pochi mancano all'appello: agli infortunati Kevin Malcuit e Adam Ounas, sulla via del recupero, sia aggiunge Kostas Manolas per via di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra subito in allenamento. Per il resto, sono tutti a disposizione dell'allenatore toscano. Di seguito, il tweet con la lista dei calciatori completa. ? Idi #Napoli?? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/SNAfgg2AQ6— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 17, 2021

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, Lobotka e Petagna nei 22 convocati di Spalletti per la gara col Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, Lobotka e Petagna nei 22 convocati di Spalletti per la gara col Torino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, Lobotka e Petagna nei 22 convocati di Spalletti per la gara col Torino - sportface2016 : #NapoliTorino, i convocati di #Spalletti - apetrazzuolo : LA LISTA - Napoli, Lobotka e Petagna nei 22 convocati di Spalletti per la gara col Torino -