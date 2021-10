Hockey pista | Europei Femminili 2021 | le dichiarazioni di Giulia Galeassi dopo il bronzo continentale

(Di domenica 17 ottobre 2021) Unche sa di riconferma.la vittoria nella finale 3-4° posto contro la Francia aglidi, tenutisi a Mealhada (Portogallo) e vinti dalla Spagna, la capitana delle azzurreha raccontato al sito federale FISR le sue impressioni sulla manifestazione e sulla sfida vinta 4-1 contro la transalpine. “Siamo soddisfatte: è un buon terzo posto, anche se per certi versi avremmo voluto puntare a qualcosa di più. Ma stiamo migliorando: ora giochiamo a viso aperto anche con le squadre più forti di noi (riferimento a Spagna e Portogallo, ndr)”. “In generale siamo sempre state concentrate, come ha dimostrato tutta la settimana e in particolare la partita giocata contro il Portogallo, dove ...

OA Sport

