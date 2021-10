Highlights e gol Empoli-Atalanta 1-4: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Empoli-Atalanta, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Castellani grande prova dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che portano a casa tre punti molto importanti: il mattatore della giornata è sicuramente Josip Ilicic che sigla la rete dello 0-1 e anche dello 0-2 con un sinistro a giro semplicemente straordinario. Ma i padroni di casa non ci stanno e riaprono la partita con Di Francesco. Nella ripresa l’autogol clamoroso di Viti di fatto chiude i conti, Ilicic fallisce il rigore dell’1-4. Nel finale l’Empoli ha un paio di chance per il 2-3 ma è Zapata a siglare la rete dell’1-4. I diritti degli Highlights della Serie A sono detenuti ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. Allo stadio Castellani grande prova dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che portano a casa tre punti molto importanti: il mattatore della giornata è sicuramente Josip Ilicic che sigla la rete dello 0-1 e anche dello 0-2 con un sinistro a giro semplicemente straordinario. Ma i padroni di casa non ci stanno e riaprono la partita con Di Francesco. Nella ripresa l’autogol clamoroso di Viti di fatto chiude i conti, Ilicic fallisce il rigore dell’1-4. Nel finale l’ha un paio di chance per il 2-3 ma è Zapata a siglare la rete dell’1-4. I diritti deglidellaA sono detenuti ...

