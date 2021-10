Guillermo Mariotto nel mirino di Al Bano a Domenica In: “Sei diventato il mio nemico”. Confronto dopo Ballando (Di domenica 17 ottobre 2021) A Domenica In si accende un dibattito sulla prima esibizione di Al Bano a Ballando con le stelle, nella puntata di ieri sera. In studio il cantautore si confronta con Guillermo Mariotto, giudice dello show, che ha dato un perentorio zero alla sua performance. “È inutile che suoni il violino, tu sei diventato il mio nemico” l’ironica ‘minaccia’ del cantante a Mariotto, che ha cercato di raddrizzare il tiro elogiando il concorrente. Al Bano e Guillermo Mariotto: polemiche a Ballando con le stelle Al Bano e Guillermo Mariotto: secondo round. Nella prima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda ieri sera su Rai1, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) AIn si accende un dibattito sulla prima esibizione di Alcon le stelle, nella puntata di ieri sera. In studio il cantautore si confronta con, giudice dello show, che ha dato un perentorio zero alla sua performance. “È inutile che suoni il violino, tu seiil mio” l’ironica ‘minaccia’ del cantante a, che ha cercato di raddrizzare il tiro elogiando il concorrente. Al: polemiche acon le stelle Al: secondo round. Nella prima puntata dicon le stelle, andata in onda ieri sera su Rai1, ...

