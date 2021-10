Guenda Goria si sposa: l’annuncio in diretta al GF Vip e la reazione di Maria Teresa Ruta (FOTO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Guenda Goria entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo padre Amedeo. Durante il dibattito, però, la ragazza ha fatto una confessione inaspettata. Nello specifico, la dama ha detto che presto sarebbe convolata a nozze con il suo nuovo fidanzato. La notizia L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip,entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo padre Amedeo. Durante il dibattito, però, la ragazza ha fatto una confessione inaspettata. Nello specifico, la dama ha detto che presto sarebbe convolata a nozze con il suo nuovo fidanzato. La notizia L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

DublencoIgor : RT @BITCHYFit: Guenda Goria asfalta Vera Miales e svela cosa pensa Maria Teresa Ruta di tutto il teatrino - Canieuest96 : RT @falizzo: Guenda Goria è arrivata così lontano - infoitcultura : Guenda Goria si sposa, il fidanzato chiede la mano al papà al GF Vip: Belli testimone - infoitcultura : GF Vip, proposta di matrimonio in diretta: Mirko chiede la mano di Guenda al padre Amedeo Goria | Video Mediaset - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Vera Miales Vs Guenda Goria: “Io non volevo caricare tuo papà di problemi”| Video Mediaset -