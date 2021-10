Gruppo Grifal e Lonati Spa insieme per la salvaguardia dell’ambiente

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 ottobre 2021) Bergamo. Ildimezza la CO2 annua del packaging diSpa. Le macchine, esportate in oltre 70 paesi dal leader mondiale nel settore meccanotessile, emetteranno il 41% in meno di anidride carbonica grazie all’impiego, al posto del legno, di nuovi imballi realizzati con il cartone ondulato cArtù del. Un solo contenitore in legno da 102 kg comporta, infatti, l’emissione di 39 kg di CO2, mentre un imballo realizzato con cArtù riesce a dimezzare l’impatto ambientale fermandosi a 17,3 Kg di CO2: passando quindi, grazie alla sostituzione del packaging, da un totale annuo di 312.000 di anidride carbonica immessa nell’ambiente a circa 138.400 kg. “Le nostre macchine sono realizzate con componenti meccanici ed elettronici molto delicati e per questo vanno protette da urti e ...