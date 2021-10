Green Pass obbligatorio, D’Amato: “Con il 90% dei vaccinati si potrà togliere” (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Green Pass presto potrà essere tolto nel Lazio. “Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo”, lo indica l’assessore alla salute della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino di oggi. Naturalmente è un auspicio, visto che è una decisione che va presa dal Governo. Il bollettino dei casi covid di oggi 17 ottobre nel Lazio. Su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116. Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Per la prenotazione del vaccino ci si può collegare a questo link. Leggi anche: Lazio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilprestoessere tolto nel Lazio. “Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo”, lo indica l’assessore alla salute della Regione Lazio Alessionel bollettino di oggi. Naturalmente è un auspicio, visto che è una decisione che va presa dal Governo. Il bollettino dei casi covid di oggi 17 ottobre nel Lazio. Su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116. Aumentano le somministrazioni grazie al. Per la prenotazione del vaccino ci si può collegare a questo link. Leggi anche: Lazio, ...

