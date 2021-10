Green pass | ecco perché il Carabiniere ha bisogno di una reale rappresentanza militare

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 17 ottobre 2021) Parliamoci chiaro, la storia, o la domanda, non è essere no-vax, complottisti o pro vaccini. Qui si parla di come vengono invasi e negati i diritti di tutti i Carabinieri, al di là di qualsiasi scelta e conseguenza. Si tratta delle ipocrisie delle azioni che partono dal Comando Generale e vengono interpretate a livello locale, nei feudi, in maniera diversa. Il Nuovo Sindacato Carabinieri, da quando si è cominciato a parlare dell’ipotesi delobbligatorio, ha sempre chiesto al Governo, al Parlamento e al Comando Generale che se non c’è una obbligatorietà del vaccino, unica sicurezza contro la diffusione del virus secondo la comunità scientifica, va salvaguardata la scelta del singolo e che i test per ottenere la certificazione, se costituiscono sicurezza per l’ambiente del lavoro, devono essere pagati dal datore di lavoro. Non è ...