Green pass e mascherine: cosa succede con il 90% di vaccinati (Di domenica 17 ottobre 2021) In Italia è stata superata la soglia dell'85% degli immunizzati, ma con un ulteriore aumento le cose potrebbero cambiare. Ricciardi: ''Con il 90% di vaccinati con la prima dose, lo stato d'emergenza ... Leggi su today (Di domenica 17 ottobre 2021) In Italia è stata superata la soglia dell'85% degli immunizzati, ma con un ulteriore aumento le cose potrebbero cambiare. Ricciardi: ''Con il 90% dicon la prima dose, lo stato d'emergenza ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - ilciccio67 : @Marco_Piso_71 @OfficialTozzi Il problema è che io non voglio stare in un posto dove entra gente che non ce l'ha. N… - Max82BG : RT @GuidoDeMartini: ??NO PASS??Mancini (LEGA): ho visto nelle farmacie file di persone che attendevano per il tampone e parlando con loro ho… -