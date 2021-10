Green pass | Della Vedova | ' strumento potente per contrastare pandemia e riaprire Italia'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Vaccini esono loperlal'. Più Europa sostiene il governo Draghi anche per questo”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto, a margine dell'assemblea del partito in corso a Roma.

... presidente del Coordinamento dei lavoratori dello scalo, che negli scorsi giorni era diventato primo portavoce del movimento No. Sabato 16 ottobre, secondo giorno di sciopero, era stata ...Due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione di ieri a Milano contro ilche ha visto la partecipazione di numerose migliaia di persone e durante la quale si sono verificati momenti di tensione e qualche carica di alleggerimento da parte delle Forze dell'ordine. ...Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Vaccini e green pass sono lo strumento potente per contrastare la pandemia e riaprire l'Italia. Più Europa sostiene il ...Hanno votato i due sfidanti al ballottaggio per il Comune di Roma, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, e per entrambi il seggio era a Monteverde anche se in due scuole diverse. Il candidato di centro ...