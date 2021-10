Green Pass, D’Amato: “Con il 90% dei vaccinati si potrà togliere” (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Green Pass presto potrà essere tolto nel Lazio. “Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo”, lo indica l’assessore alla salute della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino di oggi. Naturalmente è un auspicio, visto che si tratta di una decisione che va presa dal Governo. Rispetto a ieri, nel bollettino dei casi covid di oggi 17 ottobre nel Lazio c’è un aumento dei positivi. Su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116. Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Per la prenotazione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilprestoessere tolto nel Lazio. “Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo”, lo indica l’assessore alla salute della Regione Lazio Alessionel bollettino di oggi. Naturalmente è un auspicio, visto che si tratta di una decisione che va presa dal Governo. Rispetto a ieri, nel bollettino dei casi covid di oggi 17 ottobre nel Lazio c’è un aumento dei positivi. Su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116. Aumentano le somministrazioni grazie al. Per la prenotazione del ...

