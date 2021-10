Green Pass, Berlusconi: “Basta con cattivi maestri” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie sono strumenti di tutela della vita e della libertà”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a Libero. “Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale, nella quale si può lavorare nelle fabbriche” e negli uffici, si può andare a scuola in presenza, si possono frequentare cinema e teatri, ristoranti e centri sportivi. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi anche se rumorosi”, sottolinea. “Ovviamente sì. Mi sono vaccinato subito, appena è stato possibile farlo secondo le regole che sono state stabilite. E’ una cosa logica per tutelare me, i miei cari, le persone che lavorano con me, le persone che incontro. Per contribuire a limitare la circolazione di questo pericoloso virus, con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) “Ile l’obbligo vaccinale per alcune categorie sono strumenti di tutela della vita e della libertà”. Lo dice Silvioin un’intervista a Libero. “Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale, nella quale si può lavorare nelle fabbriche” e negli uffici, si può andare a scuola in presenza, si possono frequentare cinema e teatri, ristoranti e centri sportivi. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi anche se rumorosi”, sottolinea. “Ovviamente sì. Mi sono vaccinato subito, appena è stato possibile farlo secondo le regole che sono state stabilite. E’ una cosa logica per tutelare me, i miei cari, le persone che lavorano con me, le persone che incontro. Per contribuire a limitare la circolazione di questo pericoloso virus, con ...

