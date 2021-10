Gran Bretagna, il presunto assassino del deputato David Amess è figlio di un alto funzionario somalo (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stato identificato il 25enne britannico di origine somala, finito agli arresti in Regno Unito con l’accusa di aver pugnalato a morte due giorni fa il deputato conservatore David Amess. Il nome è stato comunicato dalla polizia, dopo la conferma del fermo avvenuta ieri sera: si tratta infatti di Ali Harbi Ali e, secondo quando ricostruito dai media inglesi, è figlio dell’ex consigliere del primo ministro della Somalia Harbi Ali Kullane. Il giovane, che secondo le indiscrezioni viveva in una casa popolare a Kentish Town circondata però da ville di lusso, è stato trasferito a Londra, dove è ora detenuto sulla base del Terrorism Act. Per gli investigatori ha agito da solo e aveva pianificato l’attacco da almeno una settimana. “Sono traumatizzato. Non è qualcosa che mi aspettavo o avrei mai sognato e immaginato”. Queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stato identificato il 25enne britannico di origine somala, finito agli arresti in Regno Unito con l’accusa di aver pugnalato a morte due giorni fa ilconservatore. Il nome è stato comunicato dalla polizia, dopo la conferma del fermo avvenuta ieri sera: si tratta infatti di Ali Harbi Ali e, secondo quando ricostruito dai media inglesi, èdell’ex consigliere del primo ministro della Somalia Harbi Ali Kullane. Il giovane, che secondo le indiscrezioni viveva in una casa popolare a Kentish Town circondata però da ville di lusso, è stato trasferito a Londra, dove è ora detenuto sulla base del Terrorism Act. Per gli investigatori ha agito da solo e aveva pianificato l’attacco da almeno una settimana. “Sono traumatizzato. Non è qualcosa che mi aspettavo o avrei mai sognato e immaginato”. Queste ...

