Grafica Veneta, il patron: “Gli operai pakistani ci hanno calunniato. Vivevano ammassati? Pulizia e bellezza non sono nella loro natura” (Di domenica 17 ottobre 2021) Lo sfruttamento denunciato dai lavoratori pakistani? “Un mucchio di falsità”. Cinque di loro a bordo strada, imbavagliati e con le mani legate? “Avevano la mascherina in faccia per calunniarci. Uno era vestito come uno zingaro“. E i pestaggi denunciati? “Parliamo di prognosi di tre giorni”. Nemmeno il fatto che vivessero ammassati significa nulla: “loro sono un po’ così, Pulizia e bellezza non è che facciano parte della loro natura. Comunque Vivevano in otto in una casa grande, due in una stanza. Neanche male“. nella sconcertante intervista a La Stampa di Fabio Franceschi, patron di Grafica Veneta – il colosso padovano di stampa e rilegatura coinvolto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Lo sfruttamento denunciato dai lavoratori? “Un mucchio di falsità”. Cinque dia bordo strada, imbavagliati e con le mani legate? “Avevano la mascherina in faccia per calunniarci. Uno era vestito come uno zingaro“. E i pestaggi denunciati? “Parliamo di prognosi di tre giorni”. Nemmeno il fatto che vivesserosignifica nulla: “un po’ così,non è che facciano parte della. Comunquein otto in una casa grande, due in una stanza. Neanche male“.sconcertante intervista a La Stampa di Fabio Franceschi,di– il colosso padovano di stampa e rilegatura coinvolto ...

