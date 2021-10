Google Pixel 6 e 6 pro, siamo pronti per la presentazione del 19 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Mancano ormai pochi giorni, se non ore, alla presentazione ufficiale dei due prossimi Pixel di casa Google, gli smartphone di Big G giunti alla famiglia numero 6. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 19 ottobre, martedì prossimo, quando appunto verranno svelati i nuovi dispositivi mobile dell’azienda di Mountain View. Stanno arrivando i Google Pixel 6: tutto ciò che sappiamoIn realtà si sa praticamente già tutto di questi nuovi smartphone anche perchè è stata la stessa Google ad anticipare una valanga di informazioni, facendo così aumentare l’hype nei confronti dei vari potenziali acquirenti. Nelle ultime ore sono inoltre in rete comparsi nuovi video e nuove foto dei Pixel 6 e 6 Pro, file che mostrano ancora più nello specifico ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Mancano ormai pochi giorni, se non ore, allaufficiale dei due prossimidi casa, gli smartphone di Big G giunti alla famiglia numero 6. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 19, martedì prossimo, quando appunto verranno svelati i nuovi dispositivi mobile dell’azienda di Mountain View. Stanno arrivando i6: tutto ciò che sappiamoIn realtà si sa praticamente già tutto di questi nuovi smartphone anche perchè è stata la stessaad anticipare una valanga di informazioni, facendo così aumentare l’hype nei confronti dei vari potenziali acquirenti. Nelle ultime ore sono inoltre in rete comparsi nuovi video e nuove foto dei6 e 6 Pro, file che mostrano ancora più nello specifico ...

Advertising

David_c05 : Google Pixel 6 e 6 Pro: ecco tutte le immagini (e due video) dei prodotti finali in arrivo il 19 ottobre - MicheleRagone26 : #Google Pixel 6: svelato un nuovo rendering che mostra lo smartphone in più colori - HDblog : RT @HDblog: Google Pixel 6 e 6 Pro di tutti i colori negli ultimi render e nelle immagini promozionali - infoitscienza : Google aggiorna anche Pixel Sounds con Material You e nuove suonerie - infoitscienza : Ecco gli sfondi live esclusivi della serie Google Pixel 6 -