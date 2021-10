Gli orari, la scheda senza preferenze, la mascherina: come si vota al ballottaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) La spiegazione su come si vota domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio delle elezioni 2021 Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) La spiegazione susidomenica 17 e lunedì 18 ottobre per ildelle elezioni 2021

Advertising

Corriere : Oggi e domani i ballottaggi in 65 Comuni (tra cui Roma e Torino): ecco gli orari e come... - DinoFirenze : @raicinque Sto seguendo. Nessuno denuncia il fatto che le migliaia di #libri nelle raccolte delle #biblioteche del… - michela3030 : @gaia_romani @aledenicola Le biblioteche milanesi sono capillarmente diffuse, avendone frequentate alcune confermo… - aledenicola : @DM_Deluca Dica il candidato quante sono le biblioteche pubbliche e private a Milano. Dica la percentuale di riempi… - tichyij : RT @AstroPratica: ?? La #Luna del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto del nostro satellite per tutto… -